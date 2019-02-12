Аваков: Мы стоим на пороге серьезной "горячей" войны

Когда речь идет о примирении двух сторон - Украины и России, мы не говорим, что будем ждать, пока Путин будет в хорошем настроении, или когда международное сообщество примет решение, что пришло время вмешаться, сообщает Укринформ.

Такое заявление министр внутренних дел Арсен Аваков сделал во время презентации Стратегии деоккупации Донбасса в Институте Мира США в Вашингтоне, сообщает МВД в Facebook.

"Мы стоим на пороге серьезной "горячей" войны. Если Путин сойдет с ума и завтра будет идти в атаку, мы будем отвечать. Для нас это катастрофа, но для него тоже. Вы должны знать, что этот бешеный пес стоит на наших границах и мы его сдерживаем. Но потом он может побежать дальше. Уже побежал. Здесь не должно быть традиционных решений, только серьезные шаги всего мирового сообщества", - заявляет Аваков.

Глава МВД добавил, что "мы говорим о примирении двух сторон - Украины и России, но ни в коем случае мы не говорим о том, что будем ждать, пока Путин будет в хорошем настроении, или когда международное сообщество примет решение, что пришло время вмешаться".

Как сообщал Укринформ, сегодня Аваков во время своего визита в США представил стратегию деоккупации Донбасса.

В частности, он заявил, что Россия уже пять лет ведет против Украины гибридную войну. Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют, поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса. Читайте также: Аваков презентовал в США стратегию деоккупации Донбасса