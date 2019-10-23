Аваков отреагировал на планы "слуг народа" пройти полиграф
Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на информацию о прохождении полиграфа народными депутатами от "Слуги народа", передаёт УНН со ссылкой на сообщение в Twitter министра.
"Киев. Полиграф Полиграфович.. Бедный Булгаков..", - написал Аваков.
Напомним, вчера, 22 октября, появилась информация о том, что Офис Президента настаивает на том, чтобы народные депутаты от фракции "Слуга народа", которые входят в состав финансового комитета Верховной Рады, прошли детектор лжи. Офис Президента выдвинул подозрение 11 членам фракции в связи с обвинениями в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что вместе с ним полиграф сегодня вечером пройдет председатель фракции СН Давид Арахамия.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует от всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.
Специализированной антикоррупционной прокуратурой, с целью проверки изложенной в СМИ информации, зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины.