Аваков прокомментировал слухи о своей отставке

В соцсетях появилась информация, что министр написал заявление об увольнении.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на информацию о своей отставке, которая появилась в соцсетях вечером 11 сентября.

Сообщалось, что якобы Аваков написал соответствующее заявление.

"У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - так Аваков прокомментировал информацию о своем возможном увольнении изданию theБабель.

Вечером 11 сентября в нескольких Telegram-каналах со ссылкой на собственные источники появилась информация о возможной отставке Авакова. Официального подтверждения эта информация пока не нашла. Заметим, что сам министр не опроверг наличие заявления, но и не подтвердил намерений уходить в отставку