Аваков заявил, что не намерен уходить в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков не намерен уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом он заявил журналистам, передают "Українськi Новини".

"Политическая ответственность министра всегда есть... Этот парламент может отправить меня в отставку, и следующий тоже.." - сказал он. В то же время министр дал понять журналистам, что сам он подавать в отставку не будет .

"Еще вопросы есть?.. Я не напишу заявление об отставке", - ответил Аваков.

Кроме того, министр не считает, что глава Нацполиции Сергей Князев должен увольняться. По его мнению, данная ситуация не свидетельствует о провале реформы полиции.

"К сожалению, такое случается. Мальчика не вернешь", - сказал глава МВД.

Министр считает, что полиция оперативно и профессионально действовала при поиске подозреваемых.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти. В ребенка стреляли полицейские, которые праздновали в тот вечер выпускной своих детей.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Фигуранта дела, патрульного полицейского Ивана Приходько арестовали на два месяца. Второго полицейского - Владимира Петровца также арестовали на 60 суток. Позже адвокат семьи погибшего рассказал, что в деле фигурируют четыре человека, в том числе несовершеннолетний сын одного из арестованных полицейских.

Начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и попросил отправить его в зону боевых действий на Донбассе. Ранее также были отстранены от обязанностей руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции. Решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах. По материалам LB.ua