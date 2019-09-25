Авакову назначили 6 заместителей

В среду, 25 сентября, правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Так, первым заместителем министра стал Сергей Яровой:

"Сергей Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка, в том числе координацию деятельности правоохранительных органов и военного формирования в этом направлении, их высокую боевую и мобилизационную готовность, защиту объектов и территорий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержке мира и безопасности".

Заместителями Авакова были назначены Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Алексей Гогилашвили. Гончаров, Яровой и Ковальчук были заместителями министра и раньше.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров. По материалам ATR.ua