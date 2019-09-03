Председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская считает снятие неприкосновенности с народных депутатов попыткой "рубить Гордиев узел", а не решить проблему, сохраняя баланс.

"Мантра о снятии депутатской неприкосновенности является эффектом плацебо относительно реализации запроса на справедливость от народа Украины. (…) Подогретое годами общество политиками видит в решении о лишении иммунитета парламентариев приближение их к народу, или возможность привлечения к ответственности за совершение преступлений. Впрочем, решили рубить Гордиев узел топором, а не решить проблему, сохраняя баланс", - написала Айвазовская на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Она отметила, что европейские практики предусматривают преимущественно ограниченный иммунитет, а не полное его отсутствие. В частности, парламентарий может быть задержан на месте преступления, или в течение следующего дня после его совершения без разрешения парламента, однако для совершения следственных действий, прослушивания и т.д. нужно обращаться в парламент.

"Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента", - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, "пренебрежение регламентом, который является таким же законом Украины, как и любой другой, является путем в никуда