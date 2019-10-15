Баканов подал Президенту законопроект об СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подал Президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроект "О Службе безопасности Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

"Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подал Президенту Украины Владимиру Зеленскому проект новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины". Полтора месяца назад глава Службы с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство исполнено в срок", - говорится в сообщении.

Также проект был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный институт стратегических исследований.

Как указано, законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

"На днях концепт нового видения Закона "О Службе безопасности Украины" был представлен членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и вождям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомилось руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС). Международные партнеры поддержали реформу Службы и выразили готовность оказать помощь в ее реализации", - отмечается в сообщении.

18 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины.

Создана рабочая группа готовит общую концепцию реформирования СБУ, которая ляжет в основу будущего законопроекта, Президент внесет в Верховную Раду.