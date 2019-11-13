"Батькивщина" перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому и его фракции "Слуга народа" из-за принятия в первом чтении законопроекта о рынке земли

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в ходе брифинга, передает "ДС" со ссылкой на Левый берег.

"Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение поддержать президента, не переходить в оппозицию... Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины... Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию", - сказала Тимошенко.

Кроме того, она подчеркнула, что партия обратится в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

"Мы хотим, чтобы Конституционный суд разъяснил нам, может ли такой закон быть принят без референдума", - пояснила Тимошенко.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении и за основу законопроект, касающийся обороты земли сельхозназначения.