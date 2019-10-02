Народный депутат Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook заявила, что подписание "формулы Штайнмайера" является прямой угрозой для территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написала Тимошенко.

Она призывает президента Владимира Зеленского собрать лидеров парламентских фракций для детального объяснения того, что было подписано вчера в Минске и "на какие действия дано согласие".

Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на "какие действия дано согласие".

Ранее сообщалось, что "Национальный корпус" начал бессрочную акцию протеста и призвал украинцев присоединиться к акции "против капитуляции" возле Офиса президента.

Германия уже высказалась позитивно о подписании формулы Штайнмайера в Минске.

Сейчас ожидается положительный отзыв Франции, ЕС, международных организаций, а также США.

Над этим работает МИД Украины. Такое международное одобрение даст определенный медийный козырь для президента Зеленского. По материалам News24UA