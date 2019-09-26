"Батькивщина" требуют вынести на референдум вопрос запуска рынка земли

"Батькивщина" требует провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование в Раде.

Об этом на пресс-конференции заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

Для этого фракция предлагает парламенту законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует механизмы их осуществления.

Также будет внесен законопроект об изменениях в Земельный кодекс, согласно которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума.

Отдельно Тимошенко подчеркнула, что считает позможную продажу земли иностранцам "трагической ошибкой" Зеленского.

Президент Зеленского призвала не допустить "трагической ошибки" и вынести вопрос о рынке земли на референдум.

"Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?", - задается вопросом политик.

Вчера, 25 сентября, Кабинет министров утвердил проект закона No2178 о рынке сельскохозяйственной земли и внес его в парламент.

Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству, но фактически землю смогут покупать и иностранцы (учредив украинское юрлицо). Ограничения по концентрации земли в одних руках составят до 200 тыс. гектар. По материалам "Фокус".