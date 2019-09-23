Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, ранен украинский боец

За воскресенья, 22 сентября, и ночь понедельника боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", – говорится в сводке, обнародованной в понедельник утром на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций: трижды неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов позиций ООС: вблизи Крымского и Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского - из минометов калибра 82-мм; неподалеку Майорска - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцево и неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы украинских позиций: вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета; дважды вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия