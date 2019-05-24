Богдан: Крым - Украина, и это не обсуждается

Позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что Крым, безусловно, является территорией Украины.

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1 в четверг, 23 мая, сообщает "Слово и Дело".

"Крым - это Украина, и это не обсуждается. По моему мнению, журналистам даже не стоит задавать такие вопросы, они просто унижают украинцев, - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то компромиссы по вопросу возвращения Крыма для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым.

В команде президента подчеркнули, что Крым является территорией Украины, которая была аннексирована абсолютно противозаконным и насильственным путем.

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