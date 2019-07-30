Богдан: Местные выборы возможны после завершения формирования Объединенных территориальных общин

Местные выборы возможны после завершения формирования Объединенных территориальных общин. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан, сообщает во вторник, 30 июля, РБК-Украина.

По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.

"Местные перевыборы... Вы должны понять, что местные перевыборы они не возможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока не понятна", - сказал он.

Также Богдан заявил, что есть проблема незавершенной реформы местного самоуправления.

"Часть выборов в ОТО состоялась, а часть нет. Было бы логично закончить формирование ОТО, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности. В новом существующем местном самоуправлении", - отметил он.

Богдан также отметил, что принятие соответствующего закона зависит от депутатов.

Ранее лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявлял, что местные выборы в Украине состоятся в 2020 году.

А представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщал, что в Офисе президента Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.