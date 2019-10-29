Богдан объяснил, почему он не присутствовал на встрече с Трампом

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан не принимал участия во встрече главы украинского государства Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом по просьбе своего шефа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", - подчеркнул Богдан.

На вопрос, связано ли это с негативным отношением к нему при назначении на должность главы ОП, он ответил: "Наверное, это было с этим связано".