Больше всего украинцев хотели бы видеть премьером Бойко илиТимошенко - опрос

На должности премьер-министра 12,9% украинцев хотят видеть лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, 11,3% - лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 8,1% - главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 мая по 7 июня.

За кандидатуру действующего премьера Владимира Гройсмана высказались 7,7% опрошенных, 4% респондентов - за главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. А экс-президент Петр Порошенко, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый и глава "Народного фронта" Арсений Яценюк получили от 2,6 до 2,2% поддержки среди опрошенных.

Еще 36% респондентов отметили, что им трудно ответить, 3,5% -отказались отвечать.

В КМИС отметили, что опрос проводился среди 2021 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, по результатам одного из последних опросов, деятельностью действующего главы правительства Владимира Гройсмана довольны 19% респондентов.