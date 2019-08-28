Болтон допустил, что США может участвовать в "нормандском формате"

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключил участия США или Великобритании в саммите в "нормандском формате", который может состояться в ближайшие недели по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны- участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - отметил Болтон.

По словам советника президента Трампа, США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией.

"Поэтому если президент Зеленский посчитает, что мы должны участвовать в поиске выхода из ситуации, что сложилась, мы должны были бы рассмотреть такой вариант", - сказал Болтон.

Как сообщали Українські Новини, Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже.

Тем временем США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".