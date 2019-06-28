Україна має право призупинити свою участь у без’ядерному договорі, а Будапештський меморандум – це не клаптик паперу, а міжнародно зобов’язуючий документ.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Згідно з Віденською конвенцією, будь-яка країна, чий керівник або міністр закордонних справ поставив свій підпис під документом, – це міжнародно зобов’язуючий документ (незалежно від форми ратифікації всередині країни)», — сказав Смешко.

За його словами, у Віденський конвенції про право міжнародних договорів записано: якщо країна надала послуги – має право вимагати. «Ви знаєте, що першою країною, яка надала нам гарантії на сім годин раніше, ніж в Будапешті був підписаний відповідний меморандум, – це Китай? Агентство «Сіньхуа» відразу про це повідомило. Де у нас до цього часу офіційне звернення до Китаю стати частиною переговорів? Де наше офіційне звернення до Британії? Де взагалі офіційне звернення, щоб за стіл сіли ядерні держави, підписанти Будапештського меморандуму? Держави, які для Росії набагато більше мають аргументів і важелів, аніж будь-який інший формат», — наголосив Ігор Смешко.

Він нагадав, що, починаючи з Олександра III, Росія сповідує один принцип: у них немає друзів, є тільки армія і флот. І якщо не протиставити Росії за столом переговорів армію і флот більш потужних держав, які мають бути зацікавлені у відновленні міжнародного права, зруйнованого нехтуванням Будапештського меморандуму, – жодна країна світу більше ядерної зброї не віддасть.

«Україна, якщо не виконані її вимоги і не забезпечені гарантії згідно з Будапештським меморандумом, має право скасувати свою участь у договорі про без’ядерний статус. Україна має сили і таланти, щоб відновити економіку, армію, дипломатію та інформаційну політику. Ми маємо дбати тільки про себе, десь навіть заболіти економічним націоналізмом і егоїзмом – от тоді будуть всі поважати», — заявив Ігор Смешко.