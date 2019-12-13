Бужанского, Бойко и Киву могут лишить денег на депутатство за ноябрь - решение комитета

Регламентный комитет Рады просит главу Дмитрия Разумкова отменить выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий за ноябрь 81 народного депутата

Об этом говорится в решении комитета.

В списке оказался 81 народный депутат из разных фракций и групп. Среди них - "слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители ОПЗЖ: Юрий Бойко , Илья Кива , Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, заместитель главы фракции политической "Батькивщина" Сергей Соболев и пятый президент Украина Петр Порошенко .

Ознакомиться с полным перечнем можно здесь .

Средства, которые возмещаются народному депутату Украины на осуществление депутатских полномочий, соответствуют размеру заработной платы народного депутата, но не входят в структуру заработной платы. По материалам Еспресо TV