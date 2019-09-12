Экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах решил вернуться на территорию оккупированного Донбасса.

Об этом сообщила дочь главного фигуранта в деле о катастрофе малазийского лайнера MH17 Мария Левченко-Цемах в российской соцсети "ВКонтакте", опубликовав соответствующее фото с отцом.

"Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!" - написала она.