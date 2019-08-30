Чубаров: "Мировые лидеры обязаны признать Россию террористическим государством"

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает лидеров демократических стран признать Россию "террористическим государством". Об этом он заявил в Фейсбуке в Международный день пропавших без вести людей, который ежегодно отмечается 30 августа.

"Да, мы знаем, что в реальной жизни объективно существуют множество причин бесследного исчезновения людей, но в нашем случае мы говорим, прежде всего, о людях, насильно похищенных и пропавших без вести на территории временно оккупированного Россией Крыма. Лидеры демократических государств обязаны набраться смелости и открыто признать Россию террористическим государством, которое организует по всему миру похищения и убийства людей, в том числе и особенно на оккупированных ею территориях Украины", - написал Чубаров.

В марте 2019 года посольство США в Украине призвало Россию прекратить использовать "пытки и насильственные исчезновения", чтобы подавить политическое инакомыслие в аннексированном Крыму.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома России утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина, 15 - до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 - были найдены мертвыми.

По материалам Крым.Реалии