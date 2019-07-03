Чубаров: Партія «Сила і Честь», на відміну від інших, не є проектом олігархічних сил

Ті, хто стежать за політичними процесами в країні відзначили, що політична партія «Сила і Честь», на відміну від багатьох інших, не є проєктом олігархічних сил.

Про це заявив Рефат Чубаров, третій номер виборчого списку партії Ігоря Смешка «Сила і Честь», голова Меджлісу кримськотатарського народу у своєму відеозверненні.

«Звідси і відсутність ресурсів, щоб заливати всю країну білбордами, розкидувати по під’їздах тонни буклетів, заповнювати поштові скриньки мільйонними тиражами газет-одноденок, викуповувати на мільйони гривень рекламний час на центральних каналах», — заявив Чубаров.

За його словами, попри те, що у партії немає таких можливостей, це не є вселенською трагедією, оскільки, відповідно, у партії «Сила і Честь» немає і залежності від тих, хто міг і хотів би спонсорувати її на своїх умовах. «Ми хочемо бути залежними тільки від вас, шановні співгромадяни. Це для нас буде почесною залежністю, оскільки ваші голоси, віддані на підтримку політичної партії «Сила і Честь», ваші побажання і ваша довіра будуть зобов’язувати нас служити лише народу України», — наголосив Рефат Чубаров.

«Багато з вас вже встигли ознайомитися як із виборчим списком партії, так і з нашими кандидатами по одномандатних округах. Ми зробили все, щоб наша команда високопрофесійних кандидатів змогла з першого дня роботи новообраної Верховної Ради України зайнятися законотворчою діяльністю, не втрачаючи час на адаптацію. Кожен з наших кандидатів – профі у своїй галузі», — зазначив кандидат від партії «Сила і Честь».

Рефат Чубаров відзначив також швидкоплинність поточної виборчої кампанії, що теж накладає свій відбиток. А нестача часу на спілкування зі співгромадянами на місцях компенсуватиметься через спілкування в соціальних мережах. «Я, як і мої колеги по політичній партії «Сила і Честь», буду виїжджати в регіони, в тому числі планую бути в Запоріжжі, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах та інших містах. Але шановним співгромадянам, з якими не встигну зустрітися особисто, пропоную залишати мені питання безпосередньо на моїй сторінці у Faсebook, де я щовечора о 22:00 буду відповідати на запитання через такий імпровізований відеоблог», — наголосив Рефат Чубаров.

Перша зустріч, теми якої будуть визначені запитаннями користувачів соцмереж, відбудеться вже 3 липня о 22:00 на сторінці https://www.facebook.com/dogrujol