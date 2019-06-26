ЦИК обжалует решение по партии Саакашвили в Верховном Суде

Центральная избирательная комиссия приняла решение подавать кассационную жалобу в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда по иску партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" к ЦИК. Об этом заявила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вчера Шестой апелляционный административный суд принял решение, которым он отменил постановление ЦИК и обязал Комиссию повторно рассмотреть представленные 20.06.2019 года документы на регистрацию от этой партии. После изучения решения этого суда, которое, по нашему мнению, не соответствует положениям закона "О политических партиях", согласно которым ЦИК осуществляет меры контроля за политпартиями именно во время избирательного процесса, и положениям Закона Украины "О выборах народных депутатов", принято решение подавать кассационную жалобу. Мы ее представим, и уже Верховный Суд поставит юридическую точку в этом споре", - сказала Слипачук, отвечая на вопрос о партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

По ее словам, если будет решение Верховного Суда о пересмотре решения ЦИК, Комиссия будет просматривать его и тогда принимать решение.

Напомним, Саакашвили выиграл суд против ЦИК.