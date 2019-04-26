ЦИК приняла все протоколы с мокрыми печатями

Центральная избирательная комиссия завершила принятие оригиналов протоколов об итогах повторного голосования на очередных выборах Президента от окружных избирательных комиссий, на сегодняшний день документы обрабатываются на соответствие требованиям законодательства.

Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко журналистам после заседания комиссии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия завершила прием протоколов от окружных избирательных комиссий, в том числе с пометкой "Уточненный", и прием протоколов участковых избирательных комиссий зарубежного избирательного округа", - отметил он.

По его словам, ныне протоколы, которые вчера и сегодня были приняты от ОИК, обрабатываются для того, чтобы установить их полное соответствие требованиям действующего законодательства.

Заместитель председателя ЦИК объяснил, что если во время обработки будет выявлено, что протоколы соответствуют требованиям закона, они будут приняты, а если будут описки, ошибки, неточности, то документы отправят на уточнение в соответствующие ОИК.

"Только после того, как мы убедимся, что все протоколы соответствуют действующему законодательству, после этого мы начнем работать над составлением итогового протокола", - подчеркнул он.

Также Радченко отметил, что приняты уже и все протоколы участковых избирательных комиссий зарубежного округа, где функции окружкома выполняет ЦИК и вскоре будет составлен итоговый протокол по зарубежью. Читайте также: В ЦИК подчеркивают, что считают голоса беспрецедентно быстро

Как сообщалось, в Украине 21 апреля состоялось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины.

Для проведения выборов были образованы 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом был образован 101 избирательный участок.

В четверг, 25 Апреля кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия затягивает с объявлением официальных результатов выборов.

Как известно, согласно пункту 16 статьи 85 закона "О выборах Президента Украины", Центральная избирательная комиссия на своем заседании на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования не позднее чем на десятый день со дня повторного голосования устанавливает и объявляет результаты повторного голосования по выборам Президента Украины, о чем составляет протокол.

По предварительным данным ЦИК (обработано 100% электронных протоколов), Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%. По материалам Укринформ