ЦИК: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду

После начала избирательной кампании, то есть со следующего дня после опубликования указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - отметила она.

Напомним, в понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Зеленского. Он зачитал присягу на торжественном заседании парламента и с этого момента вступил в должность президента Украины. В своей речи он заявил о роспуске парламента и предложил уйти в отставку Кабинету министров. Консультации президента с лидерами фракций состоятся во вторник, 21 мая.

16 мая фракция "Народный фронт" попыталась предотвратить роспуск Рады, объявив о своем выходе из коалиции. Спикер Андрей Парубий объявил, что с этого дня начинается 30-дневный отсчет времени, в течение которого могут проходить консультации о создании нового большинства. К моменту его завершения у Зеленского точно не будет никаких законных полномочий для роспуска Рады.

Однако даже бывшие партнеры НФ по коалиции из БПП признают, что действия "фронтовиков" не имеют большого значения, и если Зеленский захочет, он сможет распустить парламент, ведь коалиции де-факто не существовало с 2016 года. По материалам LB.ua