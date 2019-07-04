ЦИК зарегистрировала еще двоих мажоритарщиков по требованию суда

Центральная избирательная комиссия исполняя решения Верховного Суда зарегистрировала еще двоих кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах во время внеочередных парламентских выборов

Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК, сообщает Depo.ua со ссылкой на Укринформ.

"Выполняя решения Верховного Суда и в соответствии с выводами этого суда, ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины Джулая В.М., который баллотируется в ОИО No 211, и Колесника Д.С. - в ОИО No 213 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - рассказали в ЦИК.

Комиссия также внесла соответствующие изменения в свое постановление от 26 июня No 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней на выборах народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", дополнив сведениями об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

4 июля Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий.