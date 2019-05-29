Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании ЦИК, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе No 214 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении. Читайте также: ЦИК использует план "Б", если проблему закупок не решат

Отмечается, что все представленные кандидатом документы соответствовали требованиям избирательного закона.

Таким образом, первым зарегистрированным кандидатом в депутаты стал самовыдвиженец Владимир Пригладь, 1976 года рождения. В течение последних пяти лет он проживает на территории Украины, имеет высшее образование, предприниматель, беспартийный, проживает в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. По материалам Укринформ.