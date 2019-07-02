ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник.

За постановление проголосовали 10 членов комиссии, против - один и еще пять - воздержались.

ЦИК зарегистрировал Шария в общегосударственном избирательном округе под No1 в "Партии Шария".

Постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который отказался признавать факт непроживания кандидата в Украине в течение последних 5 лет.

В то же время некоторые члены ЦИК возмутились таким решением и назвали его абсурдным.

Они отметили, что и сам Шарий и его жена ранее в СМИ сообщали о том, что с 2011 года проживают вне Украины из-за "политических преследований".

Ранее 24 июня ЦИК отказывала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

Отметим, что бывший украинский журналист Анатолий Шарий ведет видеоблог и пишет статьи, в которых, как он утверждает, разоблачает украинскую власть. По материалам 112.ua