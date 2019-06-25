ЦВК відмовилась реєструвати блогера Шарія кандидатом у депутати

Центрвиборчком відмовив одіозному блогеру Анатолію Шарію у реєстрації кандидатом у депутати на дострокових парламентських виборах.

Про це оголосили на засіданні ЦВК 24 червня, передає громадянська мережа ОПОРА.

Відмову у реєстрацію в ЦВК пояснили тим, що Шарій не проживав постійно в Україні упродовж останніх 5 років.

Нагадаємо, 16 квітня Шевченківській райсуд Києва скасував розшук та заочний арешт Шарія і повернув справу проти нього на додаткове розслідування. Справу проти нього порушили через використання вогнепальної зброї під час конфлікту з відвідувачем McDonalds у Києві в травні 2011 року.

Шарію висунули обвинувачення за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. З 2012 року блогер перебуває в Литві.

Раніше блогер Шарій, відомий своїми проросійськими заявами, оголосив про створення власної партії. На засіданні 24 червня ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати 29 членів "Партії Шарія".