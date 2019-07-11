Данилюк и Болтон обсудили войну и сотрудничество по энергетической безопасности

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудили пути мирного восстановления территориальной целостности Украины и реформы в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Отличная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - написал Болтон в своем Twitter.

В то же время министр энергетики США Рик Перри сообщил, что провел "продуктивную дискуссию" в Белом доме с Болтоном, представителем США в ЕС Гордоном Сондландом, спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и Александром Данилюком о "возможности расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского".

Напомним, как заявлял посол Украины в США Валерий Чалый, встречу президентов Зеленского и Трампа должны подготовить к августу-сентябрю. По материалам УП Європейська правда.