Данилюк подал в отставку из-за Богдана и Коломойского - СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке со своей должности из-за попыток главы Офиса президента Андрея Богдана влиять на решения СНБО, пишет в пятницу издание "НВ" со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, второй причиной отставки Данилюка стало желание олигарха Игоря Коломойского получить компенсацию за национализацию "ПриватБанка".

"Война серьезная", - сказал источник издания.

Данилюк с 28 мая занимает должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

В свою очередь, Telegram-канал "УП. Off the record" пишет, что конфликт Данилюка и Богдана длится несколько месяцев.

"В окружении главы СНБО рассказывают, что Данилюк не смог смириться с методами управления в стиле Богдана", - говорится в сообщении.

Собеседники в "УП. Off the record" Офисе президента говорят о Данилюке, как о малоэффективном менеджере, который "не показал результата с момента назначения".

Перед єтим в Офисе президента подтвердили, что Данилюк написал заявление об отставке. Зеленский рассмотрит заявление после возвращения в Киев. По материалам: ZN.UA, Новое время, УП Off the record