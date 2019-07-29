Данилюк предлагает сократить количество министерств

По словам секретаря СНБО, необходимо сократить количество министерств до 12- 13

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я - за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров - это то, что я вижу. Надо уменьшать количество министерств", - сообщил Данилюк.

Он выступает за объедениение Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения.

"Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздраву. Потому что в конце концов здравоохранение - это также определенная социальная функция", - заявил Данилюк.