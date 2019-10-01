Данилюк заявил, что ушел из-за "подковерных игр некоторых персонажей"

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал свою отставку

Об этом Данилюк заявил в комментарии Гордону, передает "DsNews".

"Уход с поста секретаря СНБО - моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи", - заявил Данилюк.

Кроме того, он отметил, что предложил президенту Владимиру Зеленскому несколько вариантов выхода из ситуации, однако прийти к единому решению у них не получилось.

Также он отметил, что с Зеленским они поддерживают "конструктивные отношения" и он готов консультировать президента в будущем.

Данилюк отдельно отметил, что системная проблема нынешней власти - нехватка профессионализма. "У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку", - резюмировал он.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Данилюк написал заявление на увольнение с должности секретаря СНБО.

По некоторым данным, он будет назначен послом Украины в Великобритании или США.

Пресс-служба Офиса главы государства позднее подтвердила, что Данилюк написал заявление об отставке со своего поста на имя президента.

По данным издания Страна.ua, на заседании Национального агентства по предотвращению коррупции также рассмотрены два вопроса о коррупционных нарушениях в декларациях Александра Данилюка.