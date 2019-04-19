Дебаты Порошенко и Зеленского будут транслировать более 20 зарубежных каналов - Аласания

Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК Олимпийский и на Суспільном будут иметь открытый сигнал, его спокойно смогут принять все каналы.

Об этом сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания, пишет 112 Украина.

"Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - и со стадиона, и с Суспільного. Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - пояснил он.

Аласания добавил, что есть трудности с вопросом оплаты трансляции дебатов со стадиона, как как они расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

"Нет уверенности, что это просто сойдет с рук. Зарубежным - спокойно, а нашим - вопрос. В законе указано только про сигнал официальных дебатов, там они должны делать это бесплатно. А о публичной дискуссии на стадионе вопрос еще стоит", - подчеркнул он.

Аласания также уточнил, что каналы рискуют штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК.

19 апреля, в 19:00 на НСК Олимпийский пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Зрителей начнут запускать на стадион в 16:00.

Центральная избирательная комиссия специально перенесла начало официальных теледебатов между кандидатами с 20:00 на 21:00, чтобы они имели возможность побывать на дебатах и в студии Суспільного ТВ, и на НСК Олимпийский.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 73% украинцев, а Порошенко - 23%. По материалам Новое Время