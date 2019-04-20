Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": детально о том как все прошло

Долгожданные дебаты кандидатов в президенты, в вероятность которых, кажется, до последнего не верили даже сами главные действующие лица, состоялись. Это были действительно политические дебаты.

И на поле, где Порошенко - непревзойденный мастер, Зеленский не проиграл. Это было действительно яркое шоу. И в родной стихии Зеленского не проиграл Порошенко.

Для тех читателей сайта "Сегодня", кто по какой-либо причине не смог посмотреть или послушать дебаты, предлагаем краткое изложение того, о чем говорили кандидаты.

Диспозиция

Как уже отмечалось ранее, на НСК "Олимпийский" к дебатам были возведены две сцены: одну соорудила команда Владимира Зеленского, вторую - напротив - Петра Порошенко. Впрочем, накануне было подозрение, основанное на логике предшествующих пикировок кандидатов по вопросу дебатов, что выступать они будут все же с одной сцены. Оставался открытым вопрос, кто к кому придет. Пришел Порошенко.

По согласованному регламенту, кандидаты получили по 5 минут на вступительное слово, 36 минут - на обмен вопросами и еще по 5 минут - на заключительное слово. Дабы больше не возвращаться к антуражу, отметим, что все же выступление на эмоциях на стадионе - стихия Зеленского. Действующий президент, казалось, вынужден был выступать на повышенных тонах, чтобы донести свои мысли.

Что касается "групп поддержки", то здесь также, как кажется, сторонники Зеленского были несколько активнее сторонников Порошенко (в том числе потому, что президент перешел на сцену шоумена, и выступал ближе к его сторонникам). Впрочем, не настолько, чтобы демонстрировать ощутимое преимущество. Вместе же собравшийся под куполом НСК электорат обоих кандидатов создал неповторимую атмосферу, аналогов которой избирательный процесс еще не знал.

Вступительное слово

Во вступительном слове Владимир Зеленский сделал акцент на критике действующего президента. Кандидат признался, что сам голосовал за Петра Порошенко в 2014 году, добавив, что тогда принял ошибочное решение. Он вспомнил, что Петр Порошенко приглашал его в Администрацию, отговаривая баллотироваться в президенты.

"Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я - результат ваших ошибок и обещаний", - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Порошенко.

Петр Порошенко начал свое вступительное слово с напоминания о том, что Владимир Зеленский всячески избегал дебатов, а также общения с журналистами и людьми. При том, что украинский народ хочет знать, что намерен делать именно кандидат в президенты Владимир Зеленский, а не члены его штаба.

Действующий президент отметил, что Украина стоит перед внешними вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта, и обвинил оппонента в уклонении от воинской службы.

"Как кандидат собирается удерживать международную коалицию, которую мы строили 5 лет? Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Но надо было начать в 2014-м, когда Зеленский прятался от повестки в армию", - сказал Петр Порошенко.

Как заявил Петр Порошенко, он верит "что Владимир не хочет сдать Украину и запихнуть ее назад, в Российскую империю". Но, по его словам, этого хочет Путин и знает, как это сделать, потому Украина должна избежать всех рисков.

"Мы сегодня имеем очень красивую обертку. Яркую, но пустую. В ней каждый может найти все, что хочет: кто снижение тарифов, кто движение в Европу. Вы не кот в мешке, вы мешок. А в мешке и бывшие регионалы, и другие, кто мешает моей державе!" - заключил Петр Порошенко, обращаясь к Зеленскому.

Вопросы и ответы

Далее последовал блок вопросов-ответов кандидатов друг к другу. На вопрос предоставлялась минута, на ответ - четыре.

Вопрос Владимира Зеленского:

Владимир Зеленский задал Петру Порошенко целый ряд вопросов "от избирателей" и предложил ответить на любой из них. Звучали, в частности, вопросы, почему не наказаны виновные в трагедиях в Дебальцево и Иловайске, почему Украина "остается самым бедным государством при самом богатом президенте", и т. д.

Ответ Петра Порошенко:

"Если бы вы были на фронте, видели, что происходило в Дебальцево, встречали бы героев Иловайска, у вас не было бы таких вопросов", - парировал Порошенко.

Также он напомнил, что принял Украину в 2014 году в плачевном состоянии.

"За последние 5 лет под моим руководством мы сделали больше, чем за 25 предыдущих лет. А где были вы? А вы в это время обижали наше государство, старались выставить Украину проституткой своими шутками, получить деньги из российского бюджета", - отметил Петр Порошенко.

Вопрос Петра Порошенко:

"Большим риском является некомпетентность. Вы сказали, что хотите учиться, что у вас есть время. Полетели бы вы самолетом, пилот которого сел в него поучиться?"

Ответ Владимира Зеленского:

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Я был много раз в АТО. Что касается повестки, то я публичный человек. И меня не смогли найти?.. И по поводу Путина. Я никогда с ним не разговаривал, а вы много раз по телефону. Через Медведчука или напрямую. Я не был в России с начала войны".

Вопрос Владимира Зеленского:

Снова был задан целый ряд вопросов, в том числе "Почему добровольцы оказались в тюрьме", "Почему ваши конфеты можно до сих пор купить в Москве".

Ответ Петра Порошенко:

"Я могу ответить за 20 секунд. Абсолютно все, что говорит пан Владимир, - вранье и не отвечает действительности".

Вопрос Петра Порошенко:

"Какой вы видите Украину через 5 лет?"

Ответ Владимира Зеленского:

"Вы не пророк, а я не Моисей. Не мы ведем Украину, а люди. Какой я вижу Украину через 5 лет? Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было".

Вопрос Владимира Зеленского:

"Понесет ли уголовную ответственность предыдущая власть и вы? Будете ли вы, если окажетесь в суде, говорить, что это месть или политическое преследование?"

Ответ Петра Порошенко:

"Владимир - хороший артист. Но это не кот в мешке, а обертка, которая покрывает тех, кто в 2014 году убежал из нашей страны, а теперь хотят вернуться. Когда Владимир говорит, чтоб нам и моим сторонникам уйти из политики - украинцы будут бороться и не дадут вам разрушить нашу державу. У вас не выйдет".

Вопрос Петра Порошенко:

"Вы когда-то называли Украину проституткой, а украинцев - хохлами... А когда обидели Кадырова, вы извинились перед ним. Когда вы извинитесь перед Украиной?"

Ответ Владимира Зеленского:

"С Кадыровым я никогда не общался. По поводу "стать на колени перед Путиным" - слова вырваны из фразы. Когда началась война, я обращался ко всем. И к Януковичу, и к Путину. И сказал, я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину. Это правда".

Владимир Зеленский отметил также, что готов и сейчас стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына, и перед каждым ребенком, который не дождался отца, и пригасил сделать то же Петра Порошенко. При этом оба кандидата действительно стали на колени. Зеленский - лицом к трибунам, Порошенко - лицом к флагу, стоящему у него за спиной.

Блиц

Затем последовали короткие блиц-вопросы с ответами "да-нет". На вопрос Зеленского "Вам не стыдно?", Петр Порошенко ответил "Нет". На вопрос Порошенко, все ли оппонент готов сделать, чтобы его партнер Коломойский и "сборная Азарова" были лишены доступа к госресурсам, Зеленский ответил "да".

Заключительное слово

В заключительном слове Владимир Зеленский отметил, что признает достижения Украины за годы президентства Петра Порошенко: безвиз, армию, язык, веру.

"Но мне кажется, что все эти достижения вы записали только себе. Почему? Не понимаю. Мне кажется, украинский язык был еще до вас. Безвиз - да, победа, но это победа украинских дипломатов... Томос - это победа для Украины. Но это победа прежде всего Филарета, который боролся за украинскую Церковь еще до того, как вы стали президентом, еще когда вы были прихожанином московского патриархата", - сказал Владимир Зеленский.

Кандидат также отметил, что армия - это прежде всего подвиг украинский воинов, волонтеров и украинского народа. Также Зеленский призвал своих сторонников поддержать его на выборах. "Сделаем их!" - сказал Зеленский, обращаясь к аудитории.

В свою очередь, Петр Порошенко отметил, что Владимир Зеленский - талантливый актер и продюсер, и поблагодарил за возможность подебатировать. Также Петр Порошенко предложил продолжить дискуссию в студии Общественного телевидения - на официальных дебатах.

"Давайте зададим вопрос. Имеют ли право люди знать свое будущее? Потому что сегодня мы от пана Владимира не услышали ни об основных направлениях, ни о шагах, которые он должен сделать, чтобы защитить государство... Вы не Голобородько, вы сюда приехали не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы главный проводник олигархов!- сказал Петр Порошенко. - Сегодня мощный запрос на обновление. И его нужно выполнять. Но нельзя играться страной во время президентских выборов. Не может страну вести актер, человек без всякого опыта. Цена может быть очень большой", - сказал Петр Порошенко.

Обращаясь к своим сторонникам, Петр Порошенко призвал 21 апреля объединиться, чтобы не потерять государство.

В концовке дебатов кандидаты сделали короткие реплики. А Петр Порошенко призвал завершить дебаты гимном Украины.

По итогам увиденного и услышанного сторонники обоих кандидатов, скорее всего, останутся при своем мнении. Как показывает практика - и не только украинская, но и мировая - переубедить по итогам очного противостояния политики могут лишь небольшое число неопределившихся. Но важно не это. По результатам состоявшихся дебатов есть еще кое-то, кто не проиграл. А точнее - выиграл. Это все мы, избиратели, народ Украины.

Потому что независимо от того, что говорилось со сцены на НСК "Олимпийский" ( а говорилось много, в том числе нелицеприятного), сам факт проведения ярких, открытых, честных дебатов - уже свидетельство того, что мы живем в свободной демократической стране.

По материалам NewsMir.info