Дело Гандзюк не хотели расследовать, - Рябошапка

Дело о смертельном нападении на Екатерину Гандзюк не хотели расследовать

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью Lb.ua.

Он ответил на вопрос о том, как продвигается расследование по делу Гандзюк.

"Мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Ее не хотели расследовать", - сказал он.

По словам Рябошапки, это происходило из-за ряда различных причин.

"Та среда, которая была в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты", - добавил генпрокурор.

Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела. 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Позже Мангеру изменили подозрение из заказа заказного убийства на избиение. Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления. По материалам Еспресо TV.