День прапора України: цікаві факти про державний символ

Кожного року 23 серпня, за добу до святкування Дня Незалежності, Україна відзначає День державного прапора. Ця дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг.

Але свято, як таке, є відносно новим і було засноване указом другого президента України Леоніда Кучми "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року, з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

Легенди про зародження

Як на українських землях з'явився символ з поєднанням синього та жовтого кольорів невідомо. Деякі легенди говорять, що ці кольори з'явились завдяки трипільцям під час великого переселення народів.

Перша історична згадка датується 1256 роком - днем заснування Львова. Саме на гербі міста Лева поєднались ці символічні для країни кольори - жовтого лева на блакитному тлі.

Поєднання цих барв було поширеним і в добу козацтва, особливо у період XVIII століття. Часто у запорожців були сині стяги, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків.

Офіційне визнання

Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулась 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки.

До речі, донині точаться дискусії про те, який прапор правильний: сучасний варіант із блакитним вгорі та жовтим внизу, чи навпаки - із жовтим зверху. Деякі історики переконують: саме останній варіант використовували у часи Української Народної Республіки. Насправді ж у часи УНР використовували обидва варіанти стягу.

Цікаві факти про український прапор:

1. Український прапор змінив кілька кольорів, перш ніж прийти до звичного синьо-жовтого забарвлення - він був червоним, малиновим і червоно-синім. У 1918 році Центральна Рада на чолі з Грушевським затвердила нинішню гамму кольорів.

2. Китайська художниця Мао Мао в 1992 році попросила першого президента України Леоніда Кравчука поміняти розташування кольорів на прапорі. Таке поєднання, на її думку Мао, символізувало біди для держави.

3. У 2016 році українські альпіністи встановили наш прапор на вершині найвищої вулкана світу - Охос-дель-Саладо в Андах. Його висота - 6872 метри.

4. Серед прапорів слов'янських країн тільки український і боснійський не мають червоного кольору.

5. Найбільший прапор України був розміром 40x60 метрів. Його навіть внесли до Книги рекордів України. А найбільший намальований національний прапор з'явився в Києві в червні 2014 року. Тисячі жителів столиці на Оболонській набережній розмалювали частину бетонного укосу. По материалам Прямий канал.