Денисова анонсировала скорое возвращение украинских моряков домой

Договоренности о возвращении Украине захваченных Россией украинских моряков уже достигнута.

Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, пишет "Громадське".

Денисова заявила об этом в прифронтовом Счастье во время передачи заключенных из ОРЛО.

По ее словам, для освобождения военнопленных сейчас оформляются последние документы.

Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине, - заявила Денисова.

В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему о такой договренности ничего не известно.

Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил, - заявил адвокат.

Ранее в этом месяце уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала ходатайство о личном поручительстве в отношении 24 украинских военнопленных моряков, которые удерживаются в московском СИЗО.

Лефортовский суд Москвы 17 июля продлил до конца октября срок содержания под стражей всем украинским морякам, захваченным в плен в Керченском проливе. По материалам Trust.UA