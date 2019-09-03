Депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

"Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования, или любые политические и публичные выступления", - сказал он, выступая во вторник с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса.

Зеленский указал, что неприкосновенность не должна распространяться на привлечение депутата к уголовной ответственности. "Простите, если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность", - подчеркнул.

Президент отметил, что Верховная Рада – законодательный орган государственной власти, а "не "малина", где можно прятаться под куполом".

"Австралия, Великобритания, Испания, США, Канада, Германия, Австрия – это неполный список стран, в которых в парламенте не имеют иммунитета от уголовных преступлений", - напомнил Зеленский.

Президент также заявил, что "вчера в течение дня и ночи кто-то пытался сорвать это голосование". "Я думаю, граждане догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования", - добавил он.

Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с призывом просто сделать то, что они обещали долгие годы украинцам. "Снятие неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины, и я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую, и смотреть, сколько именно из них завтра придет под стены Верховной Рады Украины. Я верю в вас, я верю в партию "Слуга народа", и я верю в каждую партию 9-го созыва", - сказал он