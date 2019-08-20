Для новообраних народних депутатів провели тренінг, присвячений Регламенту

Знання та дотримання парламентаріями Регламенту Верховної Ради України є передумовою її ефективної роботи. Саме Регламенту був присвячений тренінг, який Програма USAID РАДА провела для новообраних народних депутатів 14-15 серпня.

Учасники навчальної сесії знайомились з формами роботи парламенту та особливостями процесу голосування. Вони дізнались про те, як створюються закони, про особливості конституційного процесу та бюджетної процедури. Крім цього, завдяки тренінгу новобрані народні депутати більше знатимуть про наявні механізми парламентського контролю.

У сесії взяли участь представники партій «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Крім народних депутатів, потрібні для майбутньої роботи навички також здобували члени їхніх команд. Працівники Апарату Верховної Ради України розповіли про забезпечення діяльності єдиного законодавчого органу.

Представники Громадського холдингу «Група впливу» ознайомили присутніх з проблемами внутрішньо переселених осіб, зокрема з викликами, пов’язаними з реалізацією їхніх виборчих прав.

У навчальній сесії взяла участь урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, яка у своєму виступі висвітлила питання забезпечення рівності прав жінок та чоловіків.

Це вже третя орієнтаційна сесія, яку Програма РАДА організувала для новообраних депутатів у серпні. 5-6 серпня парламентарії відвідали тренінг «Діяльність народного депутата України та його команди», 7-8 серпня – «Регламент Верховної Ради України».

У серпні Програма проведе ще кілька навчальних сесій, присвячених статусу народного депутата України та питанням Регламенту, повідомляє Інформуправління Парламенту.