До Нормандского формата встречи с Зеленским не будет - Путин

До переговоров в Нормандском формате речь о двусторонней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не идет.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил в Бразилии на пресс- конференции.

"О встрече до Нормандского формата речь не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в Нормандском формате. Ну а если уж будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом", - сказал Путин.

Путин отметил, что Назарбаев долго жил в Украине, относится к этой стране с симпатией и все время "транслирует" российскому лидеру это отношение.

"Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастья не за морями... Не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться", - добавил Путин.

Напомним, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным тет-а-тет. По материалам Прямий канал