Дубилет поручил прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку секретариатом правительства канцелярских предметов с символикой Кабмина.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - написал Дубилет в своем блоге в социальной сети Instagram в пятницу, сопроводив сообщение фотографией блокнотов с правительственной символикой