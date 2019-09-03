DW: Украинское правительство самое "молодое" в Европе

Средний возраст министра в украинском правительстве самый низкий в Европе. Об этом пишет "Deutsche Welle".

Премьер-министр Алексей Гончарук на 30 лет младше немецкого канцлера Ангелы Меркель. А средний возраст украинских чиновников составляет 39 лет, это на 14 лет меньше, чем у коллег из Германии.

Новый состав правительства самый молодой среди европейских. Средний возраст французских министров в два раза больше, чем возраст украинского вице- премьер-министра Михаила Федорова.

Похожая ситуация только в Армении, там тоже всем министрам около 40 лет. С другими странами идет большой разрыв.

По материалам NEWSONE.