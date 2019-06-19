Е-декларацией Холодницкого заинтересовалась комиссия прокуроров

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

Холодницкий внес в электронную декларацию меньше на 25 тыс. грн доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, а также отметил недостоверную информацию по средствам на банковском счете и не указал, что занимал средства третьим лицам, говорится в сообщении.

Зазначается, что в целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 г. составляет 135 тыс. грн.

Отмечается, что в декларации за 2017 г. были допущены те же нарушения, о чем указано в решении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя САП Назара Холодницкого, говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка Холодницкого будет осуществлять член квалификационной комиссии Валерий Архипов. Она продлится в течение двух месяцев и при необходимости может быть продлена еще на месяц.

Отмечается, что закон о прокуратуре предусматривает, что нарушение подачи декларации является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности. Среди видов наказания - выговор, запрет повышения или увольнение.

Напомним, 25 апреля глава САП Назар Холодницкий прокомментировал свою возможную отставку: " Я прошел все круги ада . Меня расследовало ГПУ при поддержке НАБУ, расследовало СБУ, пробовали на квалификационно- дисциплинарной комиссии прокуроров. Надо жить по закону" По материалам Еспресо TV