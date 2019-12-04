Ермак рекомендовал Зеркаль "прекратить медиаактивность"
Помощник президента Украины Андрей Ермак рекомендовал заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль "прекратить медиаактивность". Об этом заместитель министра рассказала в интервью "Радио НВ".
"Он настоятельно рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода", - сообщает Зеркаль.
Она отметила, что после разговора с Ермаком два месяца воздерживалась от комментариев.
"Я не получала никаких инструкций к тому, как я должна комментировать, и я избегала каких-либо комментариев. Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября до победы в Гааге, я не дала ни одного интервью, я не прокомментировала ни одного события и не вышел ни один пост", - объясняет Зеркаль.
По ее словам, логика этой просьбы возможно заключалась в том, что Зеркаль не является частью команды, которая принимает решения, поэтому ее комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".
Напомним, 28 ноября Зеркаль сообщила о том, что написала заявление на увольнение, и рассказала, чем будет заниматься в ближайшее время.
Рассмотрение заявления об отставке Зеркаль состоится в среду, 4 декабря, на заседании правительства.
По материалам Новое время, Зеркало недели. Украина