Если Луценко уйдет, могу быть премьером, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не против работать с Зеленским, но при условии, что Луценко уйдет с должности главы ГПУ.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

"Если будут приглашать взять на себя ответственность за ту или иную должность и если формируется команда на правильных принципах, мы идем, потому что это важно для страны", - заявил Гриценко.

В то же время, политик обратил внимание на то, что в должности остался Луценко: "Понимаю, что это вынужденно. Но если Зеленский примет решение его оставить, я бы отказался от любого, пусть даже самого высокого поста".

При этом, Гриценко рассказал, что должность министра обороны его уже не интересует. "Я могу быть премьером, но могу быть и министром обороны или спикером Рады, хотя это менее интересно", - отметил Гриценко. По материалам Фокус