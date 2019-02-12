Фесенко: На президентских выборах рост рейтинга Смешко будет снижать шансы Анатолия Гриценко

12 февраля политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил в Facebook, что бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны, экс-глава Службы безопасности Украины, кандидат в президенты Игорь Смешко может стать "сенсацией" этих выборов.

"Вчера был в одном эфире с Игорем Смешко. Я скептически оценивал его шансы на этих выборах. Но готов признать свою ошибку. По различным замерам, он может стать одной из сенсаций этих выборов. Его хорошо воспринимают, хотя уровень узнаваемости еще недостаточно высок. К тому же, в отношении него нет явного негатива. Однако рост рейтинга Смешко будет снижать шансы [лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия] Гриценко", - написал он.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

30 января Центризбирком зарегистрировал Смешко кандидатом в президенты. Кроме него, на пост главы государства претендует еще 43 кандидата.