Фесенко: Ситуация на политической арене перед выборами в Верховную Раду будет очень специфичная

Политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что ситуация на политической арене перед выборами в Верховную Раду будет очень специфичная.

Об этом сообщает портал "Depo".

"У нас перед парламентскими выборами будет очень специфическая ситуация. С одной стороны, будет какое-то падение рейтинга в партии Зеленского, но все равно и он, и его партия будут фаворитами", - пояснил политолог.

Также Фесенко отметил, что еще есть Юля Тимошенко и Петр Порошенко, которые хотят политического реванша, а также хотят вернуться победителями.

По словам Фесенко, с другой стороны будут и новые политические силы, например, Святослав Вакарчук, Владимир Гройсман, Игорь Смешко, который тоже пойдет во главе собственной партии.