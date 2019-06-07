Фейки об Игоре Смешко поражают воображение или как их развенчать?

На этой неделе больше всего досталось от фейкометов лидеру партии "Сила и Честь" Игорю Смешко. Его обвинили сразу в нескольких "грехах", сообщает редакция издания "Деловая Столица": связях с кумом Путина Виктором Медведчуком, "контрабанде оружия", "бизнесе" с Эквадором и даже в шпионаже в пользу США.

"Деловая Столица" попыталась развенчать фейковые сообщения о лидере партии "СиЧ" Игоре Смешко и вот что из этого вышло

Стоп-фейк о Смешко и Медведчуке

Связи с Медведчуком – любимый чернушный месседж, регулярно вбрасываемый в информационное пространство о тех или иных политиках. Но к Игорю Смешко он никакого отношения не имеет.

Впрочем, очередная попытка опорочить Смешко связями с кумом Путина объясняется просто: соцопросы подтверждают, что партия «Сила и Честь» преодолевает 5-процентный барьер на досрочных выборах Верховной Рады.

Хорошо известно, что Смешко был военным атташе в Швейцарии, откуда его отозвали для срочной встречи с тогдашним президентом Леонидом Кучмой в связи с так называемым «кассетным скандалом».

После беседы с президентом, Смешко включили в группу по анализу этого скандала, а возглавлял группу на тот момент первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Медведчук. Вот, собственно, и вся история отношений этих двух людей.

Но мы вспомним еще один важный эпизод. Дмитрий Гордон, возглавляющий избирательный штаб партии «Сила и Честь», в эфире канала «112. Украина», который связывают с кумом Путина, называл Медведчука агентом России, а потом вообще отказался от какого-либо сотрудничества с этим телеканалом. И какими же Смешко и Медведчук могут быть «партнерами» после этого?

Стоп-фейк о «контрабанде оружия»

Некоторые СМИ рассказали о «подделке документов на ввезенное в Украину оружие». Речь шла о действующих офицерах разведки: Юрий Прокофьев, Александр Сарнацкий и Александр Галака были не только военными атташе Украины, но имели право на наградное оружие.

Именно оно по их возвращению домой и проходило соответствующую регистрацию. Это тоже старая история, но у нее есть продолжение, о котором распространители информационных «уток» умолчали.

В октябре 2005 года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Игоря Смешко к Генеральному прокурору Украины Святославу Пискуну о защите чести и достоинства. Пискун в одном из своих выступлений заявил, что «отменил незаконное постановление о закрытии дела о контрабанде оружия, где проходит три человека… Среди них и Смешко».

Суд постановил признать заявление недостоверным и востребовал с Пискуна символические 2 гривны за моральный ущерб. А Генеральная прокуратура тогда принесла официальные извинения Игорю Смешко.

Стоп-фейк о «бизнесе» с Эквадором

Речь шла о якобы продаже в Эквадор в 1998 году снятых с боевого дежурства зенитно-ракетных комплексов. К чему привязали Смешко.

В тот период он занимал должность главы Комитета по вопросам разведки. На этой должности подготовил и принял первую Национальную разведывательную программу, перевел органы внешней разведки страны на независимое финансирование отдельной строкой государственного бюджета.

Смешко также подготовил и обеспечил принятие Закона Украины «О разведывательных органах Украины». Но руководство СБУ тех лет (1995-1999 гг.) очень ревниво отнеслось к фактической утрате монополии на информационное обеспечение первого лица государства.

Кроме того, все чаще стали всплывать факты о причастности непосредственно топ-руководства СБУ к незаконной торговле оружием. Чтобы отвлечь внимание от себя и появился фейк о продаже ракетных комплексов в Эквадор. Подтверждений он не имел, но его и дальше тянут за длинную и уже седую бороду.

Стоп-фейк о «шпионаже»

В контексте назначения Игоря Смешко главой СБУ, авторы фейка упомянули дело, заведенное на него службой в 2000 году по ст. 56, действовавшего на то время УК («измена Родине в форме шпионажа»).

Вербовка Смешко якобы была проведена соответствующими структурами США. А то, что расследование не довели до конца и материалы по нему исчезли, списывают на самого Смешко. Мол, в 2003 году его назначили главой СБУ.

Однако авторы фейка забыли упомянуть, что дело было закрыто еще до того, как Игорь Петрович возглавил Службу безопасности Украины.

И когда Смешко пришел на эту должность, он настаивал на том, чтобы дело о его «американском шпионаже» было возобновлено и дорасследовано, дабы полностью снять с себя подозрения. А заодно и узнать, кто являлся инициатором истории о «шпионаже».

Источник Деловая Столица