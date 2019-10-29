Галина Юровская избрана судьей Конституционного Суда Украины
2019-10-29 22:17
На внеочередном Съезде судей Украины во вторник, 29 октября, избрали первую судью Конституционного суда Украины. Ей стала судья высшего суда Галина Юровская.
Юровская Галина Валентиновна - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке.
Внеочередной съезд судей Украины проходит во вторник в Киеве, делегаты съезда намерены рассмотреть вопрос избрания трёх судей Конституционного Суда и двух членов Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).
В работе съезда принимают участие 276 делегатов. Съезд судей продлится два дня. По материалам Страна.ua