Галина Юровская избрана судьей Конституционного Суда Украины

На внеочередном Съезде судей Украины во вторник, 29 октября, избрали первую судью Конституционного суда Украины. Ей стала судья высшего суда Галина Юровская.

Юровская Галина Валентиновна - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке.

Внеочередной съезд судей Украины проходит во вторник в Киеве, делегаты съезда намерены рассмотреть вопрос избрания трёх судей Конституционного Суда и двух членов Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).

В работе съезда принимают участие 276 делегатов. Съезд судей продлится два дня. По материалам Страна.ua