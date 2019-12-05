ГБР готовит против Порошенко второе подозрение

Порошенко подозревают в незаконном назначении Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) готовит еще одно подозрение пятому Президенту Украины и действующему депутату от "Европейской Солидарности" Петру Порошенко.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на встрече с журналистами 5 декабря, передает "Громадське".

"Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко", - сказал он.

По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, свидетельствующие о возможном преступлении со стороны Порошенко.

Напомним, Служба безопасности начала уголовное производство в отношении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко по части 1 статьи 111 УК Украины ("Государственная измена") на основании заявления журналиста Дениса Бигуса.

Ранее программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по делу о незаконном обогащении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочка.

В то же время СБУ проверяет заместителя главы Службы внешней разведки Семочко по подозрению в государственной измене. По материалам Дело.ua